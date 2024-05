Totti ricorda il giorno dell’addio al calcio e cita Vasco Rossi

ROMA - Il 28 maggio non è una data qualsiasi per il popolo della Roma. Sette anni fa, in questo giorno, Francesco Totti dava l'addio al calcio giocato, circolando dall’affetto della sua famiglia, da Ilary e dai figli. Le cose sono cambiate profondamente. L'ex capitano della Roma non gioca più dentro l'Olimpico e il suo matrimonio è finito in tribunale. Totti non ha dimenticato quel giorno così ricco di emozioni e quindi ha pubblicato tre storie sul suo profilo Instagram per celebrare una sorta di anniversario calcistico.