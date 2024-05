De Rossi dall’Australia: "Di Bartolomei esempio di romano e romanista"

Manca sempre meno all'amichevole tra Roma e Milan, in agenda venerdì all'Optus Stadium. Il test è dedicato alla memoria Agostino Di Bartolomei. Daniele De Rossi ha parlato dall'Australia in conferenza stampa: "Siamo molto contenti di essere qui, grazie per questo invito, è sempre bello vivere un’esperienza di questo genere, siamo stati già con la Roma in Australia alcuni anni fa e mi fa piacere giocare questa partita contro il Milan. L’anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogni romanista. Io ero molto piccolo e non l’ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame con ogni romanista. Lui ha lasciato l’esempio di cosa significhi essere romano e romanista. E dobbiamo onorarlo e ricordarlo ogni volta che indossiamo questa maglia".