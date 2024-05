Roma: riscattato Angelino. Il retroscena: Pinto ha provato a soffiarlo ai Friedkin

La Roma ha riscattato Angelino dal Lipsia per una cifra complessiva intorno ai cinque milioni. Questa è la prima notizia. La seconda è che i Friedkin, la Ceo Souloukou e il nuovo ds Ghisolfi certificano quella che sarà la nuova linea del mercato: giocatori sani e di proprietà. La terza, ed è un retroscena che ha del clamoroso, è che Tiago Pinto, fresco direttore del Bournemouth, ha provato fino all'ultimo a soffiare il giocatore al suo ex club. Come? Andando diretto su di lui, tentandolo con una ricca offerta economica.

Angelino, il no a Pinto e il sì alla Roma

Il ragazzo e il suo entourage, però, hanno detto no. Angelino, che piace ovviamente tantissimo a De Rossi, a Roma e nella Roma sta bene. Basta vedere i social suoi e di sua moglie per capire come si sia integrato benissimo nello spogliatoio e basta vedere quanto De Rossi lo abbia impiegato (20 presenze da gennaio) per rendersi conto che la prima certezza della squadra del nuovo anno sarà lui sulla fascia sinistra.