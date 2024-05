Roma, Paredes tifoso speciale alla Bombonera: cosa ha fatto

Tifoso speciale alla Bombonera , laddove sogna di giocare Balotelli , per la sfida di Coppa Sudamericana tra il Boca Juniors e i boliviani del Nacional Potosì. Sugli spalti era presente il centrocampista della Roma , Leandro Paredes , che ha seguito la partita prima in curva e poi in tribuna.

Tifo e saluti: la notte speciale di Paredes

A fine gara l'ex Juventus è anche sceso negli spogliatoi a salutare i calciatori e a salutare, tra gli altri, l'ex compagno nel Psg, Cavani, autore di una delle quattro reti della partita. Il match, infatti, si è concluso sul punteggio di 4-0 per i padroni di casa. Paredes ha fatto il tifo per il Boca e, come raccontato da Olé, si è scatenato assieme a tutti gli altri presenti alla Bombonera. Una partita per lui insolita vissuta per una volta dagli spalti e non in campo.