De Rossi e le frasi sulla Lazio ai giocatori: "Pensateci e rompetegli..."

ROMA - Daniele De Rossi e la sua passione per la Roma. Il tecnico fin dal primo giorno in panchina ha cercato di trasmettere quella voglia, quell’attaccamento ai colori giallorossi. Lui sa come motivare un gruppo, soprattutto in una delle settimane più importanti della stagione, ovvero quella che porta dritti al derby. Alla Coach Experience di Rimini, Daniele ha raccontato: “Io ho rispetto per la Lazio. Ma in preparazione della partita volevo spiegargli quanto fosse importante per noi battere la Lazio, oltretutto non vincevamo da tanti derby…”, le parole riportate da Il Romanista.