Inaugurato il 'Gran Cuore di Roma': presente la Ceo giallorossa Souloukou

ROMA - Il 12 giugno, tutte le realtà più importanti della Capitale si sono ritrovate alla Città dell’Altra Economia a Testaccio per l’inaugurazione dell’evento “Il Grande Cuore di Roma” a sostegno dell’Associazione Salvamamme. Il Club, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, "ha così chiamato a raccolta la grande famiglia giallorossa nello storico rione di Testaccio per supportare le realtà più fragili della città in continuità con le iniziative di solidarietà organizzate periodicamente sul territorio. Per l’occasione, i volontari del community network (Roma Club, Parrocchie e ASD) sono stati “speciali commessi giallorossi per un giorno” insieme alla mascotte Romolo nel grande shop center sociale all’aperto allestito all’interno della manifestazione. Un grande negozio di solidarietà a disposizione di che ne ha più bisogno come donne vittime di violenza, senza fissa dimora, cittadini con pensione minima e molti altri in condizione di fragilità. Tutti hanno potuto scegliere in maniera gratuita capi di abbigliamento, accessori, scarpe e altri oggetti utili donati dal Club e da aziende partner e associazioni".