Roma, vertice di mercato tra Friedkin, Ghisolfi, De Rossi e Souloukou: i dettagli

ROMA - A Trigoria si fa la Roma. Questo pomeriggio Dan e Ryan Friedkin hanno partecipato in videocall a una lunga e importante riunione di mercato insieme a Lina Souloukou e Daniele De Rossi. Il meeting è stato improntato sulle prossime mosse da adottare per costruire la nuova squadra che aprirà il ciclo triennale del tecnico e del direttore sportivo giallorosso. Ore di riunione nelle quali si è parlato sia del mercato in entrata che quello in uscita, particolarmente importante per aumentare il tesoretto da aggiungere al budget di mercato. La Roma vuole liberarsi dei giocatori che non rientrano più nei piani della Roma per poter poi intensificare i contatti con gli obiettivi di mercato e aprire i cancelli di Trigoria ai nuovi acquisti.