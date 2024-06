Hummels tra Roma e Maiorca: tutti i retroscena e il ruolo della famiglia e del consulente

La priorità è la Roma. Nonostante dalla Spagna si dicano sicuri della firma di Mats Hummels con il Maiorca la situazione non è così definita. Il centrale tedesco, che si è appena svincolato dal Borussia Dortmund, vuole aspettare club più prestigiosi, come appunto la Roma. Non è solo una scelta sportiva, ma di vita. Il Maiorca consentirebbe a Hummels un'esperienza più serena, e la famiglia gradirebbe molto, mentre l'arrivo in Italia vorrebbe dire un'avventura calcistica più stressante. Chi conosce bene Hummels dice che alla fine l'adrenalina avrà la meglio, ma per adesso la trattativa non è così avanzata visto che il club giallorosso dovrebbe prima cedere Smalling. L'inglese è andato in Costa Rica con la famiglia per una vacanza all'insegna della natura e degli animali, ha staccato la spina, ma a breve tornerà in Europa e si capirà qualcosa in più del suo futuro. In tutto questo, anche il riscatto di Llorente al momento è fermo perché la Roma sta cercando di capire cosa succederà con i suoi centrali.