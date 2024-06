Dybala senza Coppa America, ecco quale sport sta facendo in Argentina

Paulo Dybala vive emozioni alterne. Da un lato la gioia per l'imminente matrimonio con Oriana Sabatini , che si terrà sabato 20 luglio, dall'altra la delusione per la mancata convocazione per la prossima edizione di Copa America . Tornato a Cordoba per trascorrere le vacanze, si è recato in un campo da padel di Villa Allende per giocare con i suoi amici.

Dybala, foto con tutti i tifosi a Cordoba: "Molto cool e gentile"

A ElDoce.tv, uno degli istruttori del complesso "Los Troncos", Marcelo Fleman, parlando dell'attaccante della Roma ha spiegato: "Non hanno avvisato nessuno. Per due giorni sono venuti a giocare da un momento all'altro ma in poco tempo si è riempito di gente. Paulo ha fatto foto con tutti ma poi se n'è andato. Molto cool, molto gentile. Domenica abbiamo aperto solo per loro".

Dybala, l'istruttore di padel: "Colpisce con la mano destra e gioca bene"

Ma come se la cava Dybala a padel? Fleman ha raccontato: “Colpisce abbastanza bene, si difende bene. Quando l'ho visto giocare ho pensato che stesse frequentando delle lezioni ma mi hanno detto che non gioca quasi mai, soprattutto in Italia per via del suo impegno con la Roma. Capisce lo sport, potrebbe tranquillamente giocare in quinta categoria". Curiosità: se in campo Dybala incanti col suo mancino, a padel usa la mano destra.