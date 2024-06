Roma, causa milionaria contro l'ex responsabile della comunicazione Luca Pietrafesa

L'AS Roma ha avviato una causa multimilionaria contro l'ex responsabile della comunicazione, Luca Pietrafesa, licenziato lo scorso febbraio. Secondo quanto riportato da Sky e Repubblica, infatti, per gli avvocati del club giallorosso l’ex portavoce sarebbe identificato come l'orchestratore di diverse iniziative volte a danneggiare la As Roma stessa. Pietrafesa sarebbe stato citato in giudizio per 5 milioni di euro di danni.