Grazie Roma da brividi: la cantano Ranieri e Venditti a Caracalla

Serata ricca di emozioni a Caracalla , dove ieri si è esibito Antonello Venditti , impegnato nel consueto tour estivo. Con lui, sul palco, un ospite speciale: Sir Claudio Ranieri . L'inedito duo ha regalato al pubblico un momento magico, intonando " Grazie Roma ", in occasione del live dedicato ai 40 anni di "Notte prima degli esami".

Ranieri e Venditti cantano Grazie Roma a Caracalla

Dopo aver salutato ufficialmente il Cagliari, Claudio Ranieri può finalmente concedersi qualche giorno di riposo. A Caracalla, ieri sera, è stata l'occasione per ritrovare anche Antonello Venditti, romano doc e autore dello splendido brano "Grazie Roma", diventato poi un inno per il popolo giallorosso. "Grazie Roma, grazie mister Ranieri", ha scritto anche sui social l'artista, mentre il tecnico non è riuscito a trattenere l'emozione. Occhi lucidi ed emozioni pure.