De Rossi rinnova con la Roma: ufficiale la firma fino al 2027

Daniele De Rossi per sempre. O, almeno, fino al 2027 come allenatore. Mentre il tecnico giallorosso è in vacanza in Sicilia con la famiglia, la Roma ha ufficializzato il rinnovo già deciso lo scorso aprile. Un contratto lungo, quello voluto dal gruppo Friedkin, a cifre importanti: 10 milioni di euro complessivi in tre anni. "L’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale. Prima del ritorno dei quarti di Europa League, la Proprietà – il Friedkin Group – aveva annunciato in una nota la volontà di continuare con DDR". Questo il comunicato della Roma che annuncia il rinnovo di Daniele De Rossi. Serviva solo formalizzare il tutto. L'annuncio era infatti già stato "spoilerato" dai Friedkin alla vigilia dei quarti di ritorno di Europa League contro il Milan.