Roma, altro scudetto nelle giovanili: l'Under 15 campione d'Italia

ROMA - I ragazzi Under 15 della Roma sono Campioni d’Italia. Grande trionfo ad Ascoli Piceno dove il Genoa del tecnico Sbravati va ko per 2-1. Carattere e grinta: gol di Consoli per i rossoblù, poi i giallorossi la ribaltano con Dal Bon e Zakaj. Bellissima l’azione della prima rete giallorossa, quella del momentaneo 1-1 con l’affondo di Giammattei e il cross per Dal Bon, bravo a spingere in rete la palla da due passi. E all’81’ il gol del sorpasso: calcio d’angolo del Genoa e contropiede micidiale giallorosso con Zekaj, bravo davanti al portiere Costoli e firmare il sorpasso. Per la Roma si tratta del settimo scudetto Under 15 della sua storia. E soprattutto rivendicato così il ko dell’Under 18 sempre contro il Genoa di un paio di settimane fa.