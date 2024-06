Roma, Totti e il rinnovo di De Rossi: il messaggio ha scatenato i tifosi

Totti commenta il rinnovo di De Rossi

Sotto il post Instagram dove la Roma ha ufficializzato l'accordo per il rinnovo, Totti ha commentato scrivendo: "Vai mister, siamo tutti con te". Concludendo con l'emoji di un cuore. In risposta al suo commento, si sono scatenati decine e decine di tofis, tra chi chiede anche a lui di tornare in società a chi lascia qualche cuore giallorosso.