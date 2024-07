Spinazzola saluta la Roma: il commovente messaggio sui social

ROMA - Leonardo Spinazzola saluta la Roma. Contratto scaduto, nessun rinnovo e da oggi può considerarsi libero di firmare per qualsiasi altra squadra. Ma in attesa di conoscere il suo futuro ecco il bel messaggio d’addio postato sui social: “Carissimi romanisti, È con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare Roma. Abbiamo gioito e abbiamo pianto, abbiamo esultato e abbiamo sofferto, insieme. Insieme abbiamo toccato il cielo a Tirana, insieme ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest. Durante il mio tempo a Roma ho anche avuto l’onore di sollevare l’Europeo con la Nazionale Italiana. Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili. In quei momenti bui, ho sempre sentito il vostro sostegno. Mi avete dato la forza di lottare per tornare più forte di prima. Ogni volta che sono sceso in campo, ho lottato e sudato con tutte le mie forze per questi colori”.