Roma, tolta dal mercato la felpa celeste. Sospeso il responsabile marketing

ROMA - La Roma continua a essere al fianco dei tifosi e ha ascoltato le critiche verso la nuova felpa Adidas con richiami di celeste. Così il club giallorosso ha deciso immediatamente di ritirare la tuta dal mercato per venire incontro alle richieste dei romanisti. La felpa (ma in generale la tuta completa) è stata tolta dal mercato sotto precisa indicazione della proprietà che ritiene che non possa essere commesso un errore così grave nei confronti dei giallorossi.