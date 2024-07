ROMA - Raduno anticipato, De Rossi chiama tutti a Trigoria domani. Il tecnico giallorosso ha deciso di chiamare a rapporto i suoi giocatori con un giorno di anticipo: prima squadra e giovani varcheranno i cancelli del Fulvio Bernardini domani pomeriggio, intorno alle 17 per una prima sgambata ma soprattutto per fare gruppo, dormire tutti nel centro sportivo e sfruttare anche la mattinata di lunedì mattina per il primo vero allenamento.