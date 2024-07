ROMA - Rick Karsdorp fuori dal progetto della Roma. Il terzino olandese non è stato convocato per il raduno di oggi ma arriverà domani per allenarsi da solo. Il club ha deciso per l'espurazione: Karsdorp non si allenerà con il gruppo, lavorerà da solo (nelle migliori condizioni e con un preparatore che lo seguirà) ma non farà parte del nuovo ciclo De Rossi. Il giocatore è sul mercato e si sta trovando una squadra per mandarlo via.