Chiesa, la Roma non aspetta. E abbandona la pista

Con la necessaria premessa che le vie del mercato sono infinite e che, come sempre, tutto può cambiare, la Roma ha però deciso, con fermezza, di abbandonare la pista Chiesa. Il motivo è semplice: il giocatore non è convinto, vuole scegliere con calma il futuro dopo il matrimonio e aspettare: la Roma ha, però, altre esigenze. La società giallorossa si sente tranquilla, visto che ha offerto al ragazzo un ruolo da protagonista ma tutti a Trigoria, dalla Ceo Souloukou al ds Ghisolfi, fino naturalmente a De Rossi e alla proprietà, vogliono calciatori affamati e convinti. Visto che così non è addio a Federico Chiesa, con la voglia di cercare qualcuno che non veda l'ora di indossare la maglia della Roma. Chiesa, invece, per ora ha preso tempo e preferisce riflettere, dedicarsi al matrimonio e smaltire la delusione dell'Europeo. La Roma quindi ha abbandonato la pista.