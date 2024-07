Roma, Soulé non ha dubbi: preferisce i giallorossi al Leicester. Tutti i retroscena

Matias Soulé preferisce la Roma al Leicester. E lo ha fatto sapere a tutti: Juventus, agenti e Roma stessa. A questo punto è la società giallorossa che deve trovare un accordo con la Juventus. Non è semplice, perché Giuntoli vuole almeno 30 milioni, ma non è neppure impossibile. I Friedkin, infatti, sono pronti a fare un investimento importante per il ventunenne argentino che tanto piace a De Rossi e Dybala. A proposito di De Rossi e Dybala: non è detto che l'eventuale arrivo di Soulé significhi una partenza di Paulo. Per due motivi.