Roma-Latina: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Roma-Latina, la cronaca

Primo test amichevole per la Roma di De Rossi contro il Latina. Sarà un’occasione per mettere minuti nella gambe un po’ per tutti e per vedere all’opera vecchi e nuovi protagonisti, da Dybala a Le Fée. Sarà anche e soprattutto una vetrina per i giovani in rampa di lancio, in primis Pisilli, Pagano e Joao Costa, così come per i campioni del futuro, come per esempio Cama e Nardin. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Le Fée, il grande colpo centrato da Ghisolfi per dare imprevedibilità alla manovra che ha in mente De Rossi.