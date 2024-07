Roma, stop precauzionale per Abraham

ROMA - Non parte nel migliore dei modi la stagione per l’attaccante inglese Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso ha riportato un problema durante la preparazione che la squadra sta sostenendo a Trigoria. L’inglese ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando terapia specifica e stiamo conducendo indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica.