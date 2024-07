Roma, cosa c'è dietro la nuova maglia: il racconto fa emozionare i tifosi

Da una parte c'è il marketing e ci sono i tempi moderni. E allora succede che oggi la Roma e Adidas presentino, nello store di Via del Corso, la nuova (bellissima) maglia ma che fino a domani mattina ci sia l'embargo ufficiale, anche se le anticipazioni sono già uscite. Dall'altra, però, c'è la tradizione e tanto la società giallorossa quanto quella tedesca hanno deciso non soltanto di rispettarla, ma anche di valorizzarla. E' proprio a questa, e al mito di Campo Testaccio, che si ispira, nei colori, nel modello, nelle scelte e nelle idee, la nuova maglia. Il rosso è più scuro rispetto allo scorso anno, le linee sono più oro che giallo, l'impatto è notevole, soprattutto quando si guardano i numeri sui cui è impressa la cartina di Testaccio. Un quartiere, uno stadio, un luogo dell'anima, che nasce, come progetto, ancor prima della Roma e vede legati tutti e tre gli scudetti giallorossi. Un viaggio nel tempo che, grazie alle immagini inedite dell'archivio storico del club (un gioiellino assoluto) per un'ora trasportano i media presenti in un'altra epoca.

Maglia nuova Roma, tutti i dettagli e i retroscena su Testaccio

E, allora, in attesa che domani arrivino immagini in alta definizione, ecco alcuni dettagli raccontati da Miro Kroener, designer di Adidas: "Abbiamo fatto due anni di ricerca, indagando la storia di Roma e il senso di questa squadra. Abbiamo donato un’identità della Roma antica a questa maglia. Questa volta per l’home kit abbiamo scavato a fondo e trovato nel passato della Roma una storia unica da raccontare. Ci siamo concentrati su Testaccio, in particolare al mitico campo Testaccio. Abbiamo ripreso colori e stile dell’abbonamento 1933-1934. Da quella tessera abbiamo tratto la palette rosso scuro e dettagli dorati. Il design - aggiunge ancora Kroener - è molto potente, sie nella prima maglia sia nelle altre. Una chicca: abbiamo mischiato la narrativa di Adidas con narrativa Roma. Il passato del 2006 per le casacche Adidas con un taglio particolare. Due DNA che si sono mischiati dal passato al futuro. Dietro al colletto abbiamo ripreso la scritta As Roma con le diciture e lo stile antico dell’abbonamento preso di riferimento. Infine i pattern sui numeri di maglia, c’è la mappa del quartiere di Testaccio". La Roma indosserà la nuova maglia per la prima volta non oggi contro il Latina, ma a Kosice il 22 luglio, giorno del compleanno del club. Marketing? Senza dubbio. Ma anche tradizione.