Roma, Ryan è ufficiale: "De Rossi ha un grande futuro"

La Roma ha individuato il vice Svilar in Mathew Ryan , esperto portiere australiano che ha firmato un contratto da svincolato con i giallorossi . Sui canali social del club sono comparse le dichiarazioni dell'estermo difensore, all'inizio della sua esperienza nella capitale: " Grazie a tutti per il benevenuto, le mie prime sensazioni sono di grande entusiasmo - ha raccontato il 32enne -. Ovviamente voglio ringraziare il club e la proprietà per avermi dato l'opportunità di essere qui".

Ryan promuove De Rossi

L'intervista prosegue lasciando spazio alle prime impressioni di Ryan sul suo arrivo a Roma: "Ho già sentito un forte supporto da parte dei tifosi e non vedo l'ora di riceverne ancora di più". Parlando di De Rossi ha poi aggiunto: "Il mister, Daniele, ha fatto molto bene finora. Da quando è subentrato nella scorsa stagione, ha ottenuto ottimi risultati in Europa League, portando la squadra in semifinale. Possiamo dire che è un tecnico che ha una carriera molto importante davanti a sé. Non vedo l'ora di poter aiutare lui e la squadra a centrare gli obiettivi stagionali".

Il comunicato ufficiale della Roma

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Mathew Ryan a titolo definitivo. Portiere classe 1992, nazionale australiano, Ryan vanta oltre 300 presenze in Europa tra campionati nazionali e competizioni UEFA. Ha giocato in Belgio, Spagna, Inghilterra, Danimarca e Olanda. Con l’Australia ha disputato tre Mondiali: 2014, 2018 e 2022. In giallorosso, indosserà la maglia numero 98. Benvenuto a Roma, Mat!".