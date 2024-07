Zaniolo e la frase sul gol di Tirana: il retroscena svelato dal vice di Mourinho

Il tramuatico addio del gennaio 2023 non cancella i ricordi belli per Nicolò Zaniolo , protagonista dell'ultimo trionfo europeo della Roma, in Conference League, il 25 maggio 2022. L'ex attaccante giallorosso, da poco ingaggiato dall' Atalanta dopo le esperienze con Galatasaray e Aston Villa, è stato protagonista di un botta e risposta sui social, in cui Salvatore Foti, all'epoca vice di José Mourinho sulla panchina romanista, ha rivelato un gustoso retroscena.

La frase di Zaniolo

"Frasi memorabili: tu nei hai fatti tanti, ma io con uno ho riempito una città", scrive Foti in un commento sul profilo di Zaniolo, che ringrazia e risponde "grande mister" accompagnando il post con un cuore. Il riferimento è chiaramente a una affermazione fatta dallo stesso Zaniolo, autore del gol decisivo al Feyenoord nella finale di Tirana, che regalò la Conference League alla Roma. Il giorno seguente alla vittoria, la squadra di Mourinhò sfilò in pullman nel centro di Roma, tra Terme Caracalla e il Colosseo, accolta da migliaia di tifosi in delirio per il trionfo in coppa.