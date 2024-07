Matrimonio Dybala, da Paredes a De Paul: la lista dei calciatori ospiti delle nozze

Gli ospiti presenti al matrimonio di Dybala: quanti campioni, da Paredes a Di Maria

Non mancavano di certo i personaggi illustri al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, tra calciatori freschi di vittoria in Coppa America e amici dell'artista argentina. A partecipare alle nozze della Joya, pronta ad affrontare una nuova stagione sportiva con la Roma di Daniele De Rossi, sono stati calciatori del calibro di Leandro Paredes, compagno di squadra in giallorosso e in nazionale, Enzo Fernandez, Giovanni Lo Celso, l'ex Atalanta Romero e il Fideo Di Maria, che ha appena detto addio all'Albiceleste. Presente, seppur senza compagna, Rodrigo De Paul, punto di riferimento del centrocampo dell'Atletico Madrid di Simeone, con un passato in Italia con i colori dell'Udinese. Molti anche gli assenti, tra infortuni e impegni con la nazionale U23 che affronterà i Giochi Olimpici di Parigi: su tutti, non c'era Lionel Messi, anch'egli invitato ma alle prese con il percorso di riabilitazione in America, dopo il brutto infortunio alla caviglia patito in finale di Coppa America contro la Colombia. Mancavano all'appello Julian Alvarez, Nicolas Otamendi e il portiere Geronimo Rulli, che parteciperanno alla spedizione a cinque cerchi a partire dal 26 luglio.