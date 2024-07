Roma, quando rientrano i nazionali e Dybala dopo il matrimonio

Dalle 18 di oggi, domenica 21 luglio, la Roma si sta allenando a Trigoria in vista dell'amichevole in programma a Kosice. La partenza per la Slovacchia avverrà domani mattina. L'amichevole è in programma alle 19:30 presso la nuova Kosice Football Arena di Kosice e sarà trasmessa in diretta da DAZN. Dopo la gara la squadra tornerà a Roma in nottata.