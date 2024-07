La Roma parte per Kosice senza Abraham e Smalling. I due inglesi sono out per problemi muscolari: per Chris lieve risentimento, per Tammy continua il fastidio ai muscoli addominali che già gli aveva fatto saltare l'amichevole con il Latina. L'amichevole, in programma oggi pomeriggio (QUI TUTTI I DETTAGLI) vedrà quindi De Rossi alle prese con una formazione senza gli inglesi e senza i nazionali, attesi così come lo sposo Dybala per la ripresa del 24.