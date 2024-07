Compleanno Roma, gli auguri di De Rossi e il dettaglio che fa impazzire i social

"Tanti Auguri Amore mio". Un cuore giallo e uno rosso. Così Daniele De Rossi si è unito ai festeggiamenti per il novantasettesimo compleanno della Roma. Una storia su Instagram e un messaggio d'amore a corredo di una foto, scelta non per caso, che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi giallorossi.