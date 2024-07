Lukaku, la Roma è solo un ricordo: rimosse tutte le foto da Instagram

Romelu Lukaku si prepara ad iniziare la nuova stagione. Dopo una vacanza in Turchia, l'attaccante belga ha cominciato ad allenarsi da solo in attesa del Napoli , che dovrebbe completare l'acquisto dopo la cessione di Osimhen . Lukaku ritroverebbe così Antonio Conte , l'allenatore con cui ha sempre avuto un grande feeling.

Lukaku, via tutte le foto della Roma: cosa è successo

Mentre resta in attesa del Napoli, però, Lukaku ha preso una decisione che ha lasciato i tifosi della Roma molto perplessi. L'attaccante belga ha infatti deciso di eliminare dal suo account Instagram ufficiale tutte le sue foto con la maglia giallorossa. Ma non solo: Lukaku ha eliminato le foto anche con le maglie del Belgio, dell'Inter e del Chelsea. Rimagnono sul suo profilo solo poche foto, tutte neutre e non legate al calcio. Per Lukaku l'ultima stagione alla Roma è ormai solo un ricordo, che forse ha anche già dimenticato: il belga infatti non ha pubblicato nessun post di saluto ai tifosi o al club, lasciando tra il silenzio generale.