Roma, nuovo assalto per Soulé: aumentata l'offerta alla Juve, tutte le cifre

Nuova offerta della Roma per Matias Soulé. Forti dell'intesa con il giocatore, in queste ore in ritiro con la Juventus in Germania, i dirigenti giallorossi oggi hanno aumentato l'offerta. La Roma è pronta a spendere per l'argentino 28 milioni, bonus inclusi. Giuntoli ne chiede almeno 30: la Roma a tale spesa non vuole arrivare ma si è avvicinata sensibilmente a quanto chiesto dalla dirigenza bianconera. A questo punto si aspetta la risposta della Juventus ma certamente la Roma ha fatto un'offerta importante, sotto tutti i punti di vista, per il giocatore.