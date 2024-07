Roma, Ryan Friedkin e Lina Souloukou incontrano il sindaco per presentare il nuovo stadio

La famiglia Friedkin scende in campo per il nuovo stadio della Roma, in zona Pietralata. Domani, alle ore 12, i vertici del club giallorosso, rappresentati da Ryan Friedkin e del Ceo Lina Souloukou in persona, incontreranno il sindaco Roberto Gualtieri e i rappresentanti del Comune di Roma per discutere l'avanzamento del progetto del nuovo stadio di proprietà.