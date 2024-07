Nuovo stadio Roma diretta, segui la riunione in Campidoglio LIVE

ROMA - Dalle ore 12 la dirigenza della Roma in Campidoglio per il nuovo stadio. Il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e la Ceo Lina Souloukou incontrano il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per un’importante riunione che segnerà un’accelerazione nei lavori sull’area di Pietralata e quindi nella presentazione del progetto definitivo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.