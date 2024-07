Stadio Roma, incontro Friedkin-Gualtieri: “Tra i top nel mondo. La Sud? Ancora più grande”

ROMA - L'incontro in Campidoglio tra la Roma e il Comune è durato un'ora e mezza e non poteva andare meglio. Questa mattina il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin e la Ceo Lina Souloukou hanno presentato al sindaco Roberto Gualtieri il rendering del progetto stadio che sorgerà a Pietralata. Per intenderci, le prime foto e i primi video accurati di quello che sarà lo stadio che la Roma vorrebbe inaugurare per il centenario del club nel 2027. È stata un'anteprima del progetto definitivo che verrà presentato una volta terminate le indagini geognostiche sull'area Pietralata che ha portato grande entusiasmo tra il sindaco e la delegazione del Comune.

Roma, le parole di Ryan Friedkin sul nuovo stadio

Così al termine dell'incontro le parti hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la riunione avvenuta e per i passi avanti legati all'iter del progetto. “Siamo molto felici di questo progetto, è molto importante per la Roma. Forza Roma”, ha dichiarato Ryan Friedkin.

Gualtieri: "La più grande Curva Sud esistente"

Il sindaco Gualtieri è entrato più nel dettaglio riguardo la presentazione avvenuta pochi minuti prima e i prossimi passi dell'iter: "Oggi si è svolto un incontro con l'AS Roma e gli architetti che hanno lavorato al progetto. Ci è stato presentato lo Stadio che la Roma renderà pubblico con un video oggi stesso. Siamo molto contenti perché è un bellissimo progetto. C'è stata la scelta di lavorare su un livello di qualità più alto. Sarà uno stadio di categoria top, uno degli stadi più belli del mondo con alcune caratteristiche che faranno felici i tifosi, a partire dalla più grande Curva Sud esistente. Abbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico e sia stato molto pensato alle caratteristiche di Roma, della sua Storia e quindi uno stadio che si integra con le caratteristiche monumentali e storiche della città. Un progetto molto ispirato alla sostenibilità, con caratteristiche particolari e collegato a una riqualificazione dell'area. Le caratteristiche le vedrete. Noi siamo molto soddisfatti non solo per aver visto l'opera architettonica, ma per vedere la procedura per rendere il processo più rapido possibile. Ci saranno tavoli tecnici, ma abbiamo fissato un calendario di lavoro per entrare nella fase operativa di questa bellissima opportunità per la città, perché sarà un luogo da abitare.L'investimento è molto salito, siamo soddisfatti".