Blanco, parole da brividi per la Roma: "È come la mamma..."

Con un passato da calciatore, il cantante Blanco , grande tifoso della Roma , è stato scelto dal club per l'annuncio sui social della firma in esclusiva con EA Sports FC 25. Blanco, in un video che coinvolge diversi tifosi e con le immagini del famoso videogioco, esordisce così: "Essere romanista è dare tutto per il club".

Roma, parole da brividi di Blanco

"Mio padre quando ero piccolo mi disse che essere romanista va oltre la passione. Vuol dire far parte di una famiglia. Devi gridare finché la voce non ti abbandona. Mai, ovunque tu sia. E io provo quel sentimento che mi fa abbracciare la città e la sua storia come se fosse mia mamma. È un amore vero, tramandato di generazione in generazione. È la Roma, è l'essere della Roma. Per la Roma noi esultiamo, preghiamo, saltiamo, vinciamo, tifiamo, aspettiamo e cantiamo. Respiriamo ogni giorno della nostra vita il suo sapore ed è difficile spiegare davvero cosa significa essere romanisti. È molto più semplice viverlo".