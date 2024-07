De Rossi ai giocatori della Roma: "Dovreste essere come lui". E i tifosi impazziscono

Nella giornata di mercoledì 24 luglio c'è stato un ospite speciale in quel di Trigoria : Francesco Rocca, detto "Kawasaki" . Con la maglia giallorossa ha collezionato 170 presenze ed è anche membro della Hall of Fame dell'AS Roma . Rocca ha allenato proprio Daniele De Rossi nelle giovanili della nazionali e proprio il tecnico lo ha voluto ospito al centro sportivo.

De Rossi omaggia Rocca: "Una leggenda, è come dovreste essere voi"

In un video comparso sui social, poi, si vede come De Rossi lo presenti con orgoglio alla squadra: "È stato un giocatore e un allenatore della Roma. È una leggenda, un esempio vivente di come dovreste essere voi, al di là di tutto. È stato il mio allenatore da piccolo, a volte mi ha cacciato". I calciatori hanno quindi risposto con tanti sorrisi e un applauso.