Roma, ecco Dahl: il terzino sbarcherà domani a Fiumicino

ROMA - Samuel Dahl è pronto a diventare il nuovo terzino della Roma . Il ventunenne svedese questa mattina alle 10.30 sbarcherà nella capitale per cominciare il solito iter che lo porterà a scendere in campo sotto la guida di De Rossi: visite mediche, firma del contratto, prime foto e la classica intervista di presentazione. La Roma ha deciso di puntare su di lui spendendo 4,5 milioni più 1,5 di bonus e il 10% della futura rivendita per il Djurgardens.

Questo pomeriggio il ragazzo ha giocato la sua ultima partita con il Djurgardens, proprio come aveva chiesto il club durante le trattative visto che non ha ancora chiuso per il suo sostituto. E allora dopo la vittoria contro il Niedercorn il giocatore ha salutato i compagni di squadra, l'allenatore ed è tornato a casa per fare le valigie e prepararsi al viaggio di domani mattina. Tutto è pronto per un nuovo innesto per De Rossi, aspettando lo sbarco di Soulé.