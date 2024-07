Stadio Roma, Veloccia: "Progetto possibile entro fine anno, costerà un miliardo"

Stadio della Roma, le parole dell’assessore Velloccia

“Quella di mercoledì è stata una giornata importante - sottolinea l’assessore all’urbanistica - la Roma si è presentata in Campidoglio schierata al completo per cercare di accelerare il progetto sul nuovo stadio. Anche l’amministrazione comunale ha dimostrato di mettercela tutta per accelerare gli iter amministrativi del progetto. E’ stato definito un cronoprogramma che da settembre porterà a costanti incontri tra i tecnici per avere entro la fine dell’anno il progetto definitivo - ha concluso Velloccia - l’obiettivo della Roma è quello fare uno degli stadi più belli del mondo: costerà un miliardo di euro, sulla singola opera si tratta del più grande investimento economico della storia della Capitale”.