Roma, Dahl è sbarcato a Fiumicino: ora le visite mediche e la firma

ROMA - Non vedeva l'ora, e gli occhi del ragazzo appena uscito dall'aeroporto lo confermano. Samuel Dahl è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma, un sogno che si realizza dopo essersi messo in mostra nel campionato svedese e aver strappato la prima presenza in nazionale. La Roma è tornata a fare scouting e ha individuato in lui il giusto rinforzo per la fascia sinistra, un innesto valiso sia per il presente, come vice di Angelino, sia per il futuro. Ghisolfi punta su di lui, si aspetta una crescita importante dal ragazzo che era cercato anche da alcuni club della Premier League.