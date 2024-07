Soulé alla Roma: alle 21 sbarcherà a Fiumicino

ROMA - Ci siamo, Matias Soulé è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. Questa sera alle 21 l'attaccante argentino sbarcherà all'aeroporto di Fiumicino accolto dai tifosi e dal club giallorosso che lo accompagnerà in hotel. Domani mattina Soulé sosterrà le visite mediche di idoneità sportiva, poi firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi per cinque stagioni con un ingaggio da due milioni di euro netti.

La Roma chiude così ufficialmente il colpo per l'attacco: Souloukou e Ghisolfi hanno trovato l'accordo con la Juventus per 26 milioni di euro più quattro di bonus (tre facili) e il 10% della futura rivendita. Un grande investimento da parte della famiglia Friedkin che si aggiunge a quello già fatto con Le Fée, aspettando poi la mossa decisiva sul centravanti. I Friedkin hanno ancora una volta dimostrato il loro attaccamento al club e la volontà di farlo crescere nel poanorama calcistico internazionale. Il giocatore ha sempre spinto per volare alla Roma e adesso è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore giallorosso.