Roma, sprint per Dovbyk: Ghisolfi vola a Girona per trattare con il club

ROMA - Florent Ghisolfi è in partenza da Ciampino, e per lui non sarà certo un viaggio di piacere. Il responsabile dell'area sportiva della Roma è infatti volato a Girona nella tarda mattinata di oggi per trattare personalmente con il club catalano il passaggio di Artem Dovbyk in giallorosso. Una mossa importante e che certifica quanto le parti siano ormai vicine e stiano cercando la giusta quadra economica per arrivare alla fumata bianca. Ghisolfi a Girona è un segnale forte di quanto la Roma sia ormai vicina ad assicurarsi il centravanti ucraino.