Dovbyk alla Roma, a che ora sbarca e con chi è sull'aereo privato

ROMA - Artem Dovbyk è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. Il centravanti ucraino alle 11.50 sbarcherà all'aeroporto di Ciampino per dare il via alla sua esperienza in giallorosso. Tutto è pronto per il suo arrivo nella Capitale: questa mattina l'attaccante prenderà un volo privato insieme al suo agente e Lina Souloukou e Florent Ghisolfi che ieri hanno trattato il suo passaggio alla Roma.