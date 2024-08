Dovbyk alla Roma, la moglie svela un nuovo retroscena

ROMA - La Roma ha il suo bomber, è ufficialmente iniziata l’avventura di Dovbyk nella Capitale. E presto verrà raggiunto dalla sua famiglia. La moglie, Yuliia, sbarcherà presto. Con lei anche la piccola Kira, figlia di due anni della coppia. Yuliia sui social, dove è molto attiva (cura l’immagine dell’ex Girona), ha postato una storia che ritrae Artem nello scatto ufficiale con la maglia giallorossa: “Il nostro papà ha deciso di aggiungere un altro importante evento alla nostra vita. Hai fatto questa scelta con il cuore e ti porterà successo. Noi saremo lì per te”. Roma per loro rappresenterà una scelta professionale e non solo. La Capitale aspetta la famiglia Dovbyk al completo.