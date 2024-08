De Rossi: "Il mercato non è chiuso, arriveranno altri giocatori"

"Qualcuno potrà andare via, ci aspettiamo variazioni ma adesso siamo una squadra più vera, più fatta". Così Daniele De Rossi al termine di Roma-Olympiacos 1-1. Il tecnico dei gialorosso ha parlato al termine dell'amichevole con i greci affrontando con trasparenza le riflessioni legate al mercato: "Ognuno mette il suo, ma ci sono trattative che non si sbloccano se non interviene chi conta veramente. Dovbyk non si sarebbe sbloccato se non si fosse mosso Dan Friedkin, lui è un giocatore che ci serviva, un prospetto forte. Avrà bisogno di metabolizzare il cambiamento, ma è un ragazzo che si è inserito e siamo contentissimi. Tutti i giocatori che sono qui hanno voluto tutti tanto la Roma; non è facile vedere gente che rinuncia a soldi o a squadre più importanti, ma è garanzia del fatto che con il cuore sono qui".