La Roma sorride, come cresce Soulé: corre, crea e si diverte

INVIATO A BURTON UPON TRENT - De Rossi chiede la qualità negli allenamenti? Matias è pronto a dargliela. E nella seduta di ieri, quella aperta ai cronisti presenti a Burton, l’argentino ha mostrato sprazzi del suo talento. Tocchi di prima, giocate perfette in area di rigore, una ottima sintonia con il trequartista centrale con cui doveva dialogare di prima per sfruttare gli uno-due e smarcarsi dall’avversario. Quel trequartista era Dybala. Il suo amico, il suo primo sponsor per arrivare in giallorosso. Matias si è sentito subito a suo agio all’interno del gruppo e, in generale, nella Roma. Concentrazione negli allenamenti, allegria fuori dal campo. Ha il sorriso stampato sul volto, anche quando sbaglia: «Mati, guarda che il campo è finito eh!», ha scherzato con lui DDR per un pallone giocato troppo sul fondo. Ed è chiaro che anche Soulé non è immune a qualche errore, come un controllo non proprio perfetto: «Se sbagliamo lo stop siamo morti. Un tocco o due lo decide la distanza dal terzino. Se ce l'hai attaccato è uno (il tocco, ndr)».

Lo show di Soulé

Indicazioni che poi passano in secondo piano quando l’argentino appoggia il pallone dolcemente di prima e al volo per l’inserimento del compagno, o quando scaraventa il pallone sotto l’incrocio con un tiro a giro imparabile. Gli applausi, le urla di DDR per elogiarlo ed esaltarlo, quel cinque battuto a Dybala che non vede l’ora di dettare insieme a lui in una partita “vera”. Soulé corre, cresce e si diverte. E questo non può che far bene a una squadra che vuole ambire a posizioni importanti della classifica e a raggiungere un’altra finale europea. Servono giocatori di qualità e Soulé è uno di questi.

La posizione di Soulé e Dybala...

De Rossi in questo momento lo sta impiegando esclusivamente a destra, il suo ruolo, per valorizzarlo ma al tempo stesso per metterlo a suo agio in questo suo primo periodo nella nuova squadra. Il fatto che stia cercando un altro esterno a sinistra sul mercato significa che potrebbe lasciarlo nella sua zona di competenza, anche perché il 4-2-3-1 può spingere sempre di più Dybala a giocare trequartista centrale, alternandosi a Pellegrini. Ne beneficerebbe il gioco, la qualità, la velocità della manovra negli ultimi passaggi. Oltre ovviamente ai gol.