INVIATO A BURTON UPON TRENT - Finalmente Artem Dovbyk è pronto a sbarcare in Inghilterra. Il gigante ucraino ha risolto i problemi col visto e questa sera raggiungerà il ritiro della Roma nel centro sportivo della nazionale inglese, pronto a mettersi a disposizione di De Rossi dalla giornata di domani. Il ragazzo quindi, così come Shomurodov, non riuscirà a essere in campo nell’amichevole di questo pomeriggio ma tornerà a lavorare con i compagni da domani.