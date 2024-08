Dybala in panchina per Everton-Roma: il mercato non c'entra. Il motivo

LIVERPOOL - La panchina di Paulo Dybala nell’amichevole contro l’Everton sta lasciando molti punti interrogativi tra i tifosi della Roma. Le voci di mercato legate all’argentino, cercato sempre dai club arabi, stanno spaventando i tifosi che questo pomeriggio nella lettura della formazione ufficiale non hanno visto il nome del campione argentino.

Nessun allarme Dybala

I romanisti però non devono spaventarsi: infatti la formazione provata da Daniele De Rossi risale addirittura a due giorni fa. Un modo per provare Soulé a destra visto che inizialmente De Rossi punterà sul 4-3-3. L’inserimento di Dybala è comunque previsto nel secondo tempo. O al posto del neo arrivato sudamericano ex Juve, oppure al posto di Pellegrini, con Dybala pronto a ricoprire il ruolo del trequartista centrale nel 4-2-3-1. I tifosi possono stare tranquilli.