Roma, De Rossi suona la carica: "Possiamo dare fastidio a tutti"

Daniele De Rossi è soddisfatto della prova della Roma, fermata sull'1-1 dall'Everton nell'ultima amichevole precampionato. "Iniziamo ad essere una squadra che ha caratteristiche che a me piacciono. Abbiamo lavorato tanto, con tanta intensità. Siamo contenti sia del lavoro dei ragazzi che della struttura che ci ha ospitato. Se siamo corti come nel primo tempo, puliti nel possesso palla e bravi a riattaccare lo spazio possiamo essere fastidiosi per chiunque perché abbiamo giocatori diversi tra loro".