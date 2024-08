Roma, Dybala vacilla: quando arriverà la decisione. Non è ancora finita per due ragioni

Il Ferragosto porterà consiglio. E spazzerà via i dubbi insieme ai granelli di sabbia, come le tempeste più violente. Dopo 24 ore di incontri, depistaggi, indiscrezioni, tra vino rosso e sigari, tra telefonate e trattative, Paulo Dybala ha chiesto tempo per riflettere sulla proposta dell’Al-Qadsiah, il club saudita sbarcato a Roma con i propri emissari per chiudere il grande affare. Non è ancora finita, insomma. Per due ragioni: 1) Dybala non è convinto di lasciare la Serie A per svernare in Arabia e ne sta parlando alla moglie Oriana, che lo ha raggiunto ieri in città; 2) la Roma non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale per il cartellino e non intende liberare il suo giocatore più importante a costo zero, perché intende abbinare al corposo risparmio sullo stipendio di due anni una plusvalenza da 12-15 milioni che aiuterebbe il direttore sportivo Ghisolfi a completare la squadra.