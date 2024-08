De Rossi diretta conferenza su Dybala e Cagliari-Roma: segui LIVE

ROMA - Cresce l'attesa per Cagliari-Roma : domenica 18 agosto, alle 20:45, appuntamento all' Unipol Domus per la gara valida per la prima giornata della Serie A 2024/2025 . In vista della sfida in Sardegna, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. L'occasione è stata ovviamente propizia anche per fare il punto sul futuro di Dybala . Aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

16:00

Roma ko alla prima giornata: non accade dal 2009

Per rivedere una sconfitta giallorossa in una prima giornata di Serie A bisogna tornare alla stagione 2009/10 quando il Genoa ebbe la meglio sulla Roma del primo Spalletti (poi dimessosi dopo il ko interno con Juve) per 3-2 a Marassi. Per i capitolini reti di Taddei e Totti.

15:45

Roma ko con il Cagliari all'Olimpico nel 2011

I giallorossi non perdono sul campo alla prima dal 2011, quando proprio il Cagliari passò per 2-1 all’Olimpico: quella partita era però la seconda giornata in calendario, con la prima rinviata per uno sciopero dei calciatori.

15:30

Roma, il successo all'esordio manca dal 2022

I giallorossi non vincono la prima partita della stagione di Serie A dal 2022, quando la squadra allora allenata da José Mourinho espugnò il campo della Salernitana con un gol di Bryan Cristante.

15:02

De Rossi boom sui social

Sui social è boom per la conferenza stampa di De Rossi: c'è chi apprezza le parole di Daniele e chi, invece, ritiene che non si sia esposto per trattenere Paulo Dybala

14:55

De Rossi su Dovbyk e gli insulti social

De Rossi risponde a una domanda sulle differenze tra Dovbyk e Lukaku: "Come caratteristiche non è così diverso da Lukaku, è un finalizzatore forte, veloce, abbastanza pulito, decisivo, attacca bene lo spazio. Le consegne sono più o meno quelle, ma stiamo cercando di non dargli troppe indicazioni perché mi sono accorto che all'inizio del ritiro gli davamo troppe cose. Le Fée i primi giorni voleva fare troppe cose per la squadra e si dimenticava cosa fare per la squadra". Si passa poi agli insulti sui social: "Gli dò poco peso anche se poi ti danno tanto. Nel quotidiano non mi direbbero quello che mi hanno scritto, non è che incontri uno e gli auguri un tumore. A volte sono dei subumani mai visti, o sono ragazzini e lasci correre. Spero di essere amato sempre, sapevo che da allenatore qualcosa si poteva incrinare, nessuno mi ha mai amato come i tifosi della Roma ma nessuno mi ha mai fatto così male".

14:50

De Rossi sul resto del mercato

"Ieri ho detto ai giocatori: so che il momento è delicato, per favore però pensiamo al Cagliari e pensiamo solo a questo. Ho detto che se qualcuno fosse stato distratto me lo poteva dire. Se io parlo qui di mercato faccio il contrario di quello che ho detto a lui. Con la squadra ho parlato ma non è carino dirlo, le caratteristiche che chiedo sono sempre le stesse"

14:48

Quanto conta il parere della piazza?

"Le scelte sono mie, la società non si fida ciecamente ovviamente, analizzano, ma poi le scelte sono le mie e del direttore. Qui ci lasciano carta bianca, il desiderio di consenso popolare non l'ho percepito. Qui si ha piacere che la gente sia contenta, io anche ho preso insulti sui social (per Dybala, ndr) e ho le mie convinzioni tecniche"

14:42

De Rossi parla di Soulé

"Soulé negli under 23 è primo in tutte le statistiche, è davvero pericoloso e noi dovremo essere bravi a metterlo a suo agio. Una menzione per chi c'è qui e per chi lo scorso anno ha giocato poco ma sta tenendo il livello alto"

14:41

La Roma più o meno forte con Dybala? La risposta di De Rossi

"Neanche un dirigente potrebbe parlare nello specifico adesso, magari il 2 settembre lo faremo tutti. Anche un dirigente farebbe fatica, lo stesso Dybala farebbe fatica. Non ho bisogno di qualcuno che parli al posto mio, mi conoscete da una vita, oggi so che devo parlare ed è una conferenza succulenta, ma per me sono inutili le conferenze pre partita. Se tu mi dici: entra nel tuo staff e parlerai di meno io sono contento. Poi vediamo chi è. Una squadra 24 mesi fa ha venduto Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz poi ha vinto lo scudetto. Non sto dicendo che succederà anche a noi, dico che a volte succedono cose inaspettate"

14:40

Dybala va o resta? La risposta di De Rossi

"Io non sono più un tifoso, anche se lo sarò sempre. Cerco di trattare con delicatezza argomenti che per i tifosi sono vitali. Forse solo uno più di me può sapere cosa significa essere legati a un popolo (Totti, ndr). Da allenatore: non posso commentare dei voci, delle chiacchiere, non sono stato parte in causa delle discussioni. Poi ne parlerà Paulo che per me era e resta un giocatore forte. Io quello che dovevo dire l'ho detto alla società e a Dybala, poi non posso più andare oltre. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, questo è un concetto che non deve essere travisato. Io non ho nessun altro interesse, voglio solo fare la squadra forte perché è l'unica cosa che salva gli allenatori. Io solo quello voglio, se qualcuno ha piacere a buttarla su altri temi mi dovrebbero conoscere. Io voglio che quando la lascerò sarà più forte e in una posizione migliore"

14:35

De Rossi e il bilancio sul ritiro

"Ho le speranze di tutti gli allenatori, spero di continuare a vedere entusiasmo e dedizione al lavoro. Nella prima fase c'erano ragazzi giovani, nell'ultima parte tutto bene, è stata fantastica. Sappiamo che non saranno gli stessi il 2 settembre, è così per tutti, il sogno è di riuscire a riportare questa squadra il più in alto possibile"

14:34

De Rossi, le prime parole su Dybala

"Non ci sono indisponibili per Cagliari, Paredes squalificato giocherà con la Primavera perché ha bisogno di giocare. Dybala? Abbiamo sentito che c'è qualche cosa, ma Paulo sta con noi e viene con noi, senza problemi"

14:26

Tra poco la conferenza di De Rossi

Tra poco, alle 14.30, via alla conferenza di Daniele De Rossi, la prima della stagione, a Trigoria

14:14

Cagliari, le parole di Nicola su De Rossi

Da Cagliari, intanto, le parole di Nicola su De Rossi: “Daniele è una persona che stimo, ci sentiamo qualche volta, lo apprezzo. Incontrare una squadra cosi competitiva ci permette di dover alzare l’asticella. Domani sarà una partita dove dovremo dimostrare la nostra identità. Cambierò qualcosa in formazione, è una squadra che sa occupare gli spazi e ci possono mettere in difficoltà. Però è un tipo di partita che ti aiuta a crescere perché è una squadra di qualità. per noi sarà un inizio di campionato interessante e sono curioso di vedere la mia squadra in campo”.

14:09

De Rossi e la società mettono Karsdorp fuori rosa

De Rossi e la società, nel presentare la lista per la Serie A, hanno deciso di non inserire Rick Karsdorp: LEGGI QUI tutti i motivi

14:08

Roma, il programma scelto da De Rossi verso Cagliari

La Roma si allenerà alle 18, cenerà a Trigoria e in serata partirà per Cagliari

14:05

Dybala, altra scritta nella notte dei tifosi: "La Joya non si tocca"

Nuovo messaggio da parte dei supporter della Roma: non vogliono la partenza dell’argentino. LEGGI TUTTO

13:55

Roma, l’Arabia anche su Abraham: lo scenario

Il mercato si infiamma su tutti i fronti e l’inglese va verso la Saudi League. Percorso inverso per Abdulhamid. QUI I DETTAGLI

13:45

Cagliari-Roma, cambia il direttore di gara: match affidato a Marinelli

Cambia l'arbitro della prima giornata di Serie A tra la squadra di Nicola e quella di De Rossi, in programma domani (domenica 18 agosto) all'Unipol Domus alle 20:45. Il fischietto inizialmente designato, Federico La Penna - out per motivi personali - è stato sostituito da Livio Marinelli. Confermati gli assistenti Bercigli e Mokhtar, il Quarto Uomo Cosso, il Var Mazzoleni e l'Avar Sozza.

13:40

La Roma mette Karsdorp fuori dalla lista Serie A: tutti i motivi

Il club e De Rossi hanno deciso di tagliare il terzino olandese dalla lista per il campionato. APPROFONDISCI

13:30

Cagliari-Roma, De Rossi in conferenza stampa

L'appuntamento è sui canali ufficiali del club giallorosso oggi, 17 agosto, alle 14:30: la conferenza stampa di De Rossi verrà trasmessa in diretta per permettere ai tifosi giallorossi e agli addetti ai lavori di conoscere tutte le ultime novità a poche ore dal primo match da 3 punti della nuova stagione.

Centro sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria